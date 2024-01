Ottava presenza stagionale in Serie A, terza nel 2024 e 48esima in carriera, per Juan Luca Sacchi.

Il fischietto maceratese chiamato a dirigere Bologna-Sassuolo, anticipo del sabato della 23esima giornata del massimo campionato italiano, in programma alle 20,45 al Renato Dall’Ara. Assistenti Meli e Alassio, al Var ci sarà La Penna, all’Avar Mazzoleni, quarto uomo, ancora una volta, Marco Monaldi di Porto Recanati.

Si rinnova il binomio fra il direttore di gare e il quarto ufficiale della partita così come avvenuto in Lecce-Sassuolo, Milan-Udinese e Udinese-Lazio. Sacchi in questa stagione, oltre al quarto di finale di Coppa Italia fra Juventus e Frosinone, ha diretto Frosinone-Atalanta alla seconda giornata, Roma-Empoli alla quarta, Lecce-Sassuolo all’ottava, Milan-Udinese alla 11esima, Monza-Fiorentina alla 17esima, Udinese-Lazio alla 19esima e Roma-Verona alla 21esima.