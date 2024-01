E’ un periodo intenso per Juan Luca Sacchi. Dopo la prestazione senza sbavature in Lazio-Udinese di ieri, il 39enne fischietto maceratese torna subito in campo: dirigerà giovedì la Juventus contro il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino con inizio alle 21 (diretta Mediaset).

Sono quattro i precedenti di Sacchi con la Juventus. Il bilancio fa sorridere a metà i bianconeri: due vittorie (contro Spezia e Bologna nel 2020-2021), un pareggio (contro il Bologna nel 2021-2022) e una sconfitta (contro il Sassuolo nel 2021-2022). Nella scorsa stagione l’arbitro non ha diretto neanche una partita della squadra di Allegri, stessa cosa quest’anno. Il Frosinone, invece, lo conosce molto meglio. Tra Lega Pro, Serie B e Serie A ha incontrato il direttore di gara per ben 14 volte: cinque vittorie, sei pareggi e tre sconfitte.