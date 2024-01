Juan Luca Sacchi di nuovo in campo in Serie A. Dopo aver arbitrato Monza-Fiorentina nell’ultimo turno del 2023, dirigerà Udinese-Lazio, in programma domenica 7 gennaio alle 15 al Blue Energy Stadium.

L’esordio nel massimo campionato nel 2024 per il fischietto originario di Appignano coincide, ancora una volta, con una squadra arbitrale in cui figura un altro maceratese: si tratta di Marco Monaldi di di Porto Recanati che sarà il quarto ufficiale della partita (così come avvenuto in Lecce-Sassuolo e Milan-Udinese). Sacchi è alla sesta presenza in serie A quest’anno, la 46esima in carriera, avendo già diretto Frosinone-Atalanta alla seconda giornata, Roma-Empoli alla quarta, Lecce-Sassuolo all’ottava, Milan-Udinese alla 11esima e Monza-Fiorentina alla 17esima.

Completano la squadra delle giacchette impegnate in Friuli gli assistenti Massara e Cortese, al Var Mazzoleni, Avar Meraviglia.