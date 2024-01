Sabato alle 18 la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Verona per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra arbitrale per la partita è stata assegnata dall’Aia, che ha deciso di affidare al maceratese Juan Luca Sacchi il match di esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa, dove ha appena preso il posto dell’esonerato Josè Mourinho. Assistenti Capaldo e Affatato, quarto uomo Massimi. Al Var ci sarà Pairetto, all’Avar Valeri.

Una bella soddisfazione per Juan Luca Sacchi, reduce dall’ottima prestazione in Juventus-Frosinone in Coppa Italia. In campionato Sacchi viene da una prova convincente in Udinese-Lazio del 7 gennaio. Quella di sabato pomeriggio sarà la settima presenza stagionale in Serie A e la 47esima in carriera per il fischietto maceratese, sempre più in rampa di lancio.

(redazione CM)