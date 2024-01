Ricostruzione, arrivano altri 2,2 milioni di euro per l’Università di Macerata. Il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli ha firmato due decreti che stanziano i fondi. Si tratta di 711mila euro in più per il dipartimento di Economia e Diritto, che sarà oggetto di miglioramento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche (i lavori ammontano a 2,76 milioni di euro). Altri 1,5 milioni sono invece assegnati all’intervento per palazzo Ugolini, che sarà riparato dai danni del terremoto e migliorato sismicamente. Un intervento che complessivamente vale 5 milioni di euro.

«L’università di Macerata ha saputo cogliere appieno l’opportunità di dare nuova vita alle proprie sedi, grazie alla capacità di intercettare oltre ai fondi della ricostruzione e a risorse proprie anche le risorse ministeriali – spiega il commissario Castelli -. La presenza dell’ateneo è fondamentale per il tessuto sociale ed economico di questo territorio. Avere sedi sicure e funzionali vuol dire attrarre più studenti, rinnovare il patrimonio storico, artistico e architettonico della città e infondere nuova vita nelle attività commerciali locali. È un circolo virtuoso che arricchisce non solo l’ambito accademico ma anche la comunità nel suo insieme». Dopo la firma del decreto, Castelli ha incontrato il rettore John McCourt per fare il punto, insieme ai tecnici dell’ateneo e al sub commissario Gianluca Loffredo, sull’avanzamento dell’ordinanza speciale in deroga che regola il piano di ricostruzione del patrimonio di Unimc. La programmazione comprende anche il dipartimento di Giurisprudenza, palazzo Ciccolini, e il palazzo ex Tribunale.

Attualmente, i progetti definitivi per il dipartimento di Giurisprudenza e per l’ex Tribunale sono in fase di verifica «e si sta procedendo all’affidamento dell’esecutivo – dice una nota del commissario Castelli -. Si prevede l’inizio dei lavori a novembre di quest’anno, con una durata stimata di circa due anni, con termine previsto dicembre 2026 per il dipartimento di Giurisprudenza e giugno 2026 per l’ex Tribunale. Gli interventi riguardanti palazzo Ugolini, palazzo Ciccolini e il dipartimento di Economia e Diritto, sono in fase di affidamento tramite la stazione unica appaltante di Macerata. L’avvio dei lavori per questi progetti è previsto per il prossimo giugno. Si stima si concluderanno a dicembre 2025 per palazzo Ciccolini e per la sede di Economia e Diritto, mentre per palazzo Ugolini la conclusione è prevista per luglio 2026».