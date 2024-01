Il ritorno sul palcoscenico del Lanciano Forum della Filodrammatica Piorachese, sabato scorso, con la commedia “Lu scallalettu”, testo riscritto e diretto da Luisella Tamagnini ha fatto un tutto esaurito.

«Risultato atteso, ma sicuramente non di queste dimensioni – dicono gli organizzatori della rassegna Teatro delle armonie – Riempire il Lanciano Forum non è cosa semplice, ma le persone che erano presenti sabato sera erano veramente tantissime. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Patrizio Leonelli per questo inizio di rassegna che, fin dalla prima serata, ha polarizzato l’interesse e l’attenzione degli spettatori provenienti da Castelraimondo e dintorni. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Elisabetta Torregiani che non ha mancato di sottolineare la grande affluenza di persone che ha fatto anche slittare l’inizio dello spettacolo. Il consigliere regionale Renzo Marinelli, ricordando gli inizi della rassegna teatrale ha voluto raccontare la fiducia che negli anni è stata data a questa manifestazione e il lavoro di qualità fatto di concerto con la compagnia Valenti, non tralasciando l’attenzione della Regione Marche anche nei confronti di questa forma di spettacolo».

Dopo l’exploit della Filodrammatica Piorachese, il prossimo appuntamento della rassegna è per domenica alle 17.15. La Compagnia Valenti porterà sul palco “Porcellaria”, per la regia di Francesco Facciolli. «Si tratta di uno spettacolo di varietà – ha spiegato il presidente Fabio Macedoni – in cui il protagonista è il maiale, attraverso una lettura e rilettura dei testi letterari che lo riguardano, fin dall’antichità. Abbiamo voluto preferire la letteratura dialettale, delle nostre terre e della nostra civiltà, anche limitrofe: lo spettacolo sarà comico brillante e verrà condito da un mix di poesia, musica, canto, recitazione e coinvolgimento del pubblico. Dalla letteratura al piatto: una cena buffet, a base di porco, concluderà la serata. Siamo convinti che sia una novità assoluta e quindi anche con una curiosità notevole attendiamo gli spettatori».

Anche gli artisti dell’Infiorata di Castelraimondo sono stati allertati: forniranno un saggio della loro bravura realizzando un quadro del logo dell’evento. C’è anche un dress code, un suggerimento da parte dell’organizzazione: a tutti è gentilmente richiesto di indossare un capo di abbigliamento rosa. Il costo di questo spettacolo, comprendente la cena, è di 35 euro, ridotto 25 (bambini da 11 a 18 anni). La rassegna è organizzata dalla Compagnia Valenti in collaborazione con il comune di Castelraimondo, con sostegno di Regione Marche, Amat e Uilt Marche, col patrocinio dell’Unione Montana Potenza Esino Musone e col contributo di Oro della Terra, Infissi Design e Artigianvetro. Per questo evento altre aziende hanno dato il loro contributo: Castellino Olive e Antipasti, Cantine Belisario, Fattoria Fucili.

