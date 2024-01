«Come sempre, l’assessore Carassai quando viene colto in castagna si scompone, ma il tema non è da quanto tempo io vado o meno allo stadio, ma quanta gente ha deciso di non andare a causa delle pessime condizioni dei bagni e delle tribune, o di quale disagio subiscano quotidianamente giocatori e ragazzi della civitanovese a causa delle pessime condizioni degli spogliatoi».

Francesco Micucci torna a parlare del polisportivo dopo la replica dell’assessore Ermanno Carassai che ha puntualizzato il perché sia necessaria una variante per la ristrutturazione. E su questo Micucci torna a ribadire: «In merito alla necessità o meno di una variante urbanistica, è lei caro assessore che l’ha tirata in ballo in consiglio comunale associandola alla eventuale manutenzione dello stadio. Io mi sono limitato a dire – aggiunge Micucci – che è una affermazione folle questa. Per cui non cerchi di scaricare su altri affermazioni inesatte date da lei: se si è espresso male ed anche lei condividere l’inutilità di una variante lo dica pubblicamente e ci troveremo d’accordo. In questi ultimi 40 anni, buona parte dei quali Carassai li ha vissuti da assessore, lo stadio non ha subìto alcune miglioria e scarse manutenzioni. Invece della mera propaganda e continue promesse sarebbe stato meglio mettere mano alla sistemazione minima sindacale dei bagni e degli spogliatoi: invece i vostri obiettivi sono altri e fate continuamente “melina” rispetto alle sollecitazioni dei tifosi e della società. Ed ora che il re è nudo attaccate scompostamente i giocatori “maleducati” o i consiglieri che vi fanno notare la vostra incapacità amministrativa».