Il Gruppo Medico Fisiomed apre il 2024 dando ai suoi tanti pazienti e fruitori un nuovo e importante servizio: da oggi infatti è possibile prenotare ed effettuare esami di Risonanza Magnetica e Tac (TC) anche con mezzo di contrasto. I mezzi di contrasto (in sigla mdc) o liquidi di contrasto, sono sostanze che vengono iniettate ed aumentando appunto il contrasto tra i diversi tessuti permettono in determinati casi una migliore valutazione degli organi aumentando le possibilità di individuare lesioni patologiche: nello studio dei diversi apparati vengono utilizzati sia per una prima diagnosi che per i controlli successivi.

Gli esami con mdc vengono eseguiti solo dietro prescrizione medica e valutazione del radiologo. Presso la nuova sede Fisiomed vengono eseguiti i seguenti esami RM e TAC con contrasto: RM dell’encefalo e midollo spinale, RM dell’addome, RM per valutazione multiparametrica della prostata, RM della mammella e quando ritenuto opportuno RM dell’apparato osteo – articolare. TAC Total body, Cardio TaC, Coronaro Tac, Uro Tac, Tac dell’encefalo, Tac del torace e dell’addome.

Con la possibilità di eseguire indagini contrastografiche Fisiomed mette ora a disposizione del territorio e della collettività un ventaglio completo di prestazioni di diagnostica per immagini e questo grazie ad uno sforzo organizzativo e professionale rilevante che coinvolge radiologi, tecnici di radiologia affiancati da una equipe di supporto composta da medico anestesista ed infermieri.

(articolo promoredazionale)