Un serbatoio di eternit e un laccio usato dai bracconieri: sono stati ritrovati durante i servizi di vigilanza delle guardie venatorie della sezione provinciale Federcaccia di Macerata, coordinati dalla polizia provinciale, su tutto il territorio maceratese.

I controlli a San Severino, all’ interno di una pineta, hanno portato al recupero nelle vicinanze di una strada, di un serbatoio di eternit abbandonato con problemi di inquinamento per il territorio circostante. A Petriolo è stato rinvenuto un “laccio” predisposto dai bracconieri per la cattura della fauna selvatica in modo illegale. E’ intervenuta la polizia provinciale per gli adempimenti di competenza.

Per eventuali segnalazioni è possibile chiamare tutti i giorni il coordinamento provinciale delle guardie venatorie volontarie della Federcaccia provinciale di Macerata al numero 339 5981898 e la centrale della polizia provinciale al numero verde 800216659, ai fini di un tempestivo intervento.