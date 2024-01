di Mauro Giustozzi (foto Maurizio Spalvieri)

Torna il sorriso in casa Lube per una serata vincente che chiude la fase eliminatoria della Champions League. Civitanova liquida in tre set in poco più di un’ora il Maaseik confermandosi come una delle tre migliori prime dei gironi. E quindi con un cammino nei quarti che non dovrebbe essere proibitivo. L’attacco della squadra di Blengini ha fatto la differenza (61%), con De Cecco (mvp) che ha teleguidato le sue bocche di fuoco dove si è rivisto uno Yant all’altezza del passato (11 punti e 64%) ben coadiuvato da Lagumdzija (top scorer con 15 punti) e Nikolov. Ottima anche la prova di Chinenyeze con i suoi 3 muri e soprattutto l’86% in attacco. Bene anche il servizio dei cucinieri con 7 ace.

Maaseik ha pagato i tanti errori commessi (26) ed una prova altalenante dove è emerso il solo Cox (13 punti). Alla vigilia di questa ultima sfida della Pool E la Lube oltre ad essere già qualificata da tempo ai quarti della Champions League è tra le tre migliori prime dei gironi eliminatori: serve quindi un successo che riscatti il ko di Galati e anche quello più recente in campionato di Perugia per restare tra le prime teste di serie ed evitare così di sfidare un’altra squadra leader nel turno a eliminazione diretta con match di andata e ritorno, evitando soprattutto il rischio di un derby italiano. Colpito nel weekend da un grave lutto della perdita della madre Fabio Balaso è assente, l’atleta tornerà in gruppo nei prossimi giorni in vista della decisiva sfida in SuperLega di domenica contro Milano che vale il quarto posto in classifica.

Per il resto il sestetto di Civitanova lascia in panchina Anzani e Zaytsev e si schiera con i martelli Nikolov-Yant, i centrali Chinenyeze-Diamantini, la diagonale De Cecco-Lagumdzija e l’esordio da libero titolare in Europa di Bisotto contro i belgi allenati dall’italiano Bertini, già vice di Blengini qualche anno fa a Santa Croce. Ospiti molto aggressivi nei primi scambi con Cok che chiude un lunghissimo scambio (6-8). Il controbreak marchigiano arriva dal turno al servizio di De Cecco che riporta in parità la sfida. L’attacco di Yant abbinato all’errore del Maaseik lancia il primo doppio vantaggio Lube nel set: il turno al servizio di Nikolov provoca altri errori in attacco della squadra di Bertini che scivola sotto 16-12. Inizia a carburare l’attacco Lube con Yant in evidenza nell’allungo del 19-13 che costringe coach Bertini a chiamare il time out.

Che però non evita la sequela di errori in attacco del Maaseik che spianano la strada del successo nel primo parziale per i biancorossi. Nel secondo Civitanova parte forte (5-2) mentre i belgi ancora non si rialzano dal pessimo finale del precedente parziale: anche perché i cucinieri alzano il ritmo in tutti i fondamentali col Maaseik costretto a subire la pressione avversaria. Quando Yant mette a terra l’attacco dell’11-7 si capisce che anche questo parziale si indirizza nella metà campo di Civitanova che accelera mentre il Maaseik non riesce a reggere il passo come avvenuto soltanto nei primi scambi d’inizio partita. Servizio, attacco e perfino il muro in questo secondo parziale mostrano una Lube di alto livello che non concede nulla al sestetto di Bertini messo alle corde dalla nettissima superiorità civitanovese. Ospiti spalle al muro e costretti a vincere il terzo set per non uscire anzitempo dalla partita. Punteggio in altalena nei primi scambi con il Maaseik che lotta per restare in gioco (8-10).

Gli attacchi di Chinenyeze agguantano nuovamente i belgi che però ritrovano efficacia dai nove metri col turno al servizio di Iribarne che piazza l’allungo del 12-15. Risponde al servizio con Lagumdzija anche Civitanova con un controbreak che vale il nuovo sorpasso Lube. Il punto a punto viene vanificato dal muro di Diamantini e ancora dagli errori in attacco dei belgi che facilitano il gioco di una Lube che ritrova lucidità nei decisivi scambi finali che consegnano anche terzo set e partita agli uomini di Blengini. Per la Lube testa ora al campionato con la determinante sfida di domenica prossima in casa contro Milano che mette in palio punti pesanti per la griglia playoff di fine stagione.

CIVITANOVA – MAASEIK 3-0 (25-18, 25-15 , 25-19)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Diamantini 6, De Cecco, Yant 11, Chinenyeze 11, Lagumdzija 15, Nikolov 6; Bisotto (L), Motzo. NE.: Bottolo, Thelle, Zaytsev, Anzani, Larizza, Giani (L). All. Blengini.

GREENYARD MAASEIK: Vanker 2, Bartos 8, Polak 4, Cox 13, Hanzic 2, Fornes 3; Perin (L), Berkhout, Thys 1, Lindqivist, Iribarne 7. NE.: Martens. All. Bertini.

ARBITRI: Kaiser e Maroszek.

NOTE: spettatori 1534, incasso di 15148 euro. Durata set: 23’, 24’, 26’, totale 73’. Civitanova: battute sbagliate 9, vincenti 7, muri 6, errori 12. Maaseik: bs. 12, v. 4, m. 5, e. 26.