Parlare Futuro , arrivata alla sua tredicesima edizione, continua il suo percorso alla scoperta del futuro, un viaggio itinerante nei luoghi più suggestivi delle Marche. Destinazione del quarto appuntamento della rassegna sarà Montecosaro, dove giovedì 18 gennaio alle 21,15 nello storico teatro delle Logge, il duo formato dall’economista Francesco Maggio e dalla scrittrice Lucia Tancredi racconterà l’economia attraverso un interessante intervento dal titolo “Frammenti di un percorso economico”.

La tredicesima edizione di Parlare Futuro pone al centro della sua indagine la cura intesa come amore e devozione per l’esistere e l’esistente. Il futuro visto attraverso la lente della cura nei vari ambiti del sapere, e quale ambito tocca più da vicino la nostra vita se non l’economia? Aspirare a una società più giusta, ridurre le disuguaglianze, rimettere al centro l’uomo e la sua dignità nelle dinamiche economiche è un’utopia? Sono ancora in molti a sostenerlo, chi perché trae indubbi vantaggi dallo status quo, chi altri per pigrizia intellettuale, chi ancora (come gran parte degli economisti) perché rimane ostinatamente ancorato a paradigmi culturali ormai superati. Francesco Maggio, sfatando i principali falsi miti che ancora dominano il discorso economico e non risparmiando critiche non solo agli economisti ma anche ai vari detentori del potere in ambito finanziario, imprenditoriale, politico e del Terzo settore, spiegherà perché sia necessario e come sia possibile costruire un percorso economico, in cui tornino protagoniste le persone con la loro umanità, i loro bisogni e i loro sogni. A guidare l’appassionato dialogo con l’autore sarà la scrittrice Lucia Tancredi.

Francesco Maggio, economista e giornalista, a lungo collaboratore de “Il Sole24Ore”, da molti anni si occupa dei rapporti tra etica, economia e società civile. Tra i suoi libri: I soldi buoni, Nonprofit (con G.P. Barbetta), Economia inceppata, La bella economia, Bluff economy. In dialogo con lui Lucia Tancredi, pugliese di nascita e maceratese di adozione, scrittrice e insegnante di letteratura, è fondatrice e direttrice di EV, mensile di scrittura ricreativa. Tra le sue pubblicazioni: “Racconti di viaggio. Le città d’arte della marca maceratese”, “Io, Monica. Le confessioni della madre di Agostino”, “Ildegarda”, “Coté Bach”, “La vita privata di Giulia Schucht, con il quale ha vinto il premio letterario internazionale di Verona Scrivere per Amore, “L’Otto”, “Gargano negli occhi” e “Lo Sferisterio e l’avventura dei Cento Consorti”. Dal 2017 cura e dirige a Macerata, insieme a Loredana Lipperini, il piccolo festival d’inverno “I Giorni della Merla”. L’evento è ad ingresso libero e gratuito. Info: 338.4162283