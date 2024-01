Un caffè e i i grandi filosofi: torna a Civitanova anche per il 2024 l’iniziativa dei caffè filosofici. Alla Romana giovedì 18 gennaio alle 21,15, il primo appuntamento della rassegna dal titolo “Bar cogitans”. Protagonista del primo evento in programma Arianna Fermani che parlerà della “Felicità in Aristotele e Platone”.

Un ritorno alle origini della filosofia per capire quanto di fecondo e ancora inesplorato offre il passato. Gli incontri proseguono il 15 febbraio con il preside Francesco Giacchetta sul ruolo di Gianni Vattimo per la filosofia del ‘900. E poi il 7 marzo Paolo Giordani si interroga su opportunità e pericoli dell’ intelligenza artificiale.

L’11 aprile torna il professor Giacchetta per parlare dei filosofi della scuola di Francoforte . A maggio due gli appuntamenti: il 9 maggio su Freud contro Jung con Giacchetta e il curatore della rassegna Andrea Ferroni e il 30 maggio la chiusura con Wittgenstein.