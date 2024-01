Il Tolentino torna a casa con un punto dalla difficile trasferta di Montecchio, il Montefano espugna Montegiorgio e sale in terza posizione di classifica. Allo “Spadoni” la traversa nega il gol vittoria a Borrelli, il Montefano dopo aver fallito un calcio di rigore con Papa mette a segno il gol vittoria con una bella giocata di Palmucci. Di seguito cronaca e tabellini dei due incontri.

KSport Montecchio Gallo – Tolentino – Termina in parità per 0 a 0 il big match della diciassettesima giornata di Eccellenza fra K Sport Montecchio Gallo e Tolentino, si allunga la serie positiva dei cremisi, salgono a otto le partite senza sconfitte. Non era facile tornare a casa a mani piene dallo “Spadoni” di Montecchio dove la squadra di mister Lilli è ancora imbattuta. E’ stata una bella partita, giocata a viso aperto, con occasioni da ambo le parti. Padroni di casa subito pericolosi con Del Pivo, poi si fa male capitan Paoli costretto a lasciare il campo. Il Tolentino prende fiducia con il trascorrere dei minuti, Nasic prima colpisce l’esterno della rete poi sfiora il palo di testa. Nella ripresa al 64’ Orsini ipnotizza Bardeggia e salva il risultato, il solito Bardeggia e Peluso ci riprovano. L’occasione più nitida per il Tolentino al 78’ con la traversa colpita da Borrelli.

Montegiorgio-Montefano – Il Montefano centra la quarta vittoria in trasferta e sale in terza posizione di classifica. A Montegiorgio decide una rete di Palmucci. Contro i rossoblu ancora digiuni di vittorie in casa Mariani deve rinunciare allo squalificato Sindic e Bonacci. Dopo una rete annullata a Latini al 23’ il Montefano beneficia di un calci di rigore per un fallo sullo stesso Latini, dal dischetto Papa calcia forte e centrale ma Forconesi respinge con in piedi dopo esserci buttato alla sua sinistra. Il gol partita al 41’ grazie ad una grandissima giocata di Palmucci che riceve da rimessa laterale sullo spigolo dell’area, supera un paio di avversari col primo controllo poi sterza e si incunea verso l’area piccola dove incrocia il mancino che passa sotto al corpo di Forconesi verso il palo lontano, 0-1. Nella ripresa i viola provano ad arrotondare il risultato con Giovanni De Luca e Di Matteo, il Montegiorgio si fa vedere con Giri, Flaiani e Milozzi.

Il tabellino di K-Sport Montecchio Gallo – Tolentino

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Baruffi, Del Pivo, Dominici G., Nobili, Paoli (3’ pt Peroni), Magnanelli, Dominici E., Bardeggia, Peluso (38’ st Notariale), Torelli. All. Lilli

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Lanza, Di Lallo, Nasic, Cancelli (16’ st Santoro), Frulla, Cardinali (34’ st Moscati), Borrelli, Garcia (34’ st Sosa Ugolini). All. Possanzini

TERNA ARBITRALE: Simone Malascorta di Jesi (assistenti Serenellini di Ancona e Di Tella di Ancona).

NOTE: spettatori 350 circa. Espulso Salvucci al 46’ st. Ammoniti Bardeggia, Di Lallo, Magnanelli, Frulla. Calci d’angolo 5 a 5. Recupero: 6’ (2’- 4’).

Il tabellino di Montegiorgio-Montefano

MONTEGIORGIO: Forconesi; Greco, Rossini (8’ Cobo, 55’ Lombardi), Diakhaby; Verdesi, Giri, Rosa Gastaldo (72’ Milozzi), Zancocchia, Marcattili; Flaiani (85’ Capparuccini), Zira. A disp: Traini, Monterotti, Vignaroli, Morelli, Beleggia. All.: Vagnoni.

MONTEFANO: David; Morazzini, Monaco, Orlietti, De Luca G. (92’ Calamita); Di Matteo, Alla, De Luca E. (61’ Guzzini); Palmucci (85’ Camilloni); Latini (72’ Dell’Aquila), Papa (74’ Stampella). A disp: Bentivogli, Pjetri, Cingolani, Toro. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Cacchiarelli di San Benedetto (Giacomucci di Pesaro e Censori di San Benedetto).

RETI: pt. 41’ Palmucci.

NOTE: ammoniti Zira, Di Matteo. Calci d’angolo 3-5. Recupero 6’ (1+5).