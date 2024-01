Lutto in casa Lube: è morta la madre di Fabio Balaso. Proprietà, dirigenti, giocatori e staff partecipano al dolore del libero biancorosso ed esprimono «sentite condoglianze a tutta la famiglia». A causa del lutto che lo ha colpito Balaso non giocherà al PalaBarton, oggi alle 18, per il big match tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova. Per la trasferta sul campo dei Block Devils lo staff cuciniero ha integrato l’organico convocando Andrea Giani, atleta classe 2007 di 192 cm, nativo di Ortona, talento delle giovanili biancorosse, già campione d’Europa U17 con la Nazionale Italiana di Monica Cresta nel 2023. La new entry vestirà la maglia da libero numero 3.