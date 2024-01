Incidente in superstrada, scontro fra tre vetture, lunghe code e rallentamenti. E’ successo intorno alle 18,30 tra gli svincoli Tolentino est e sud.

In direzione Foligno è istituita l’uscita obbligatoria a Tolentino zona industriale, con rientro a Tolentino, per permettere le operazioni di rimozione dei detriti presenti sulla strada e la messa in sicurezza e recupero delle auto. Il personale Anas è sul posto ed è impegnato nella gestione della viabilità. Dei rilievi del caso svolti per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto si occupa la polizia stradale di Camerino, non è stato necessario l’intervento degli operatori dell’emergenza per soccorrere le persone che viaggiavano all’interno delle tre vetture coinvolte.

(Fra. Mar.)