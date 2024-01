Nel giorno dell’anniversario della nascita, avvenuta il 12 gennaio 1873, per iniziativa della Comunanza di Castel San Pietro e della comunità di Agello, con la collaborazione dei frati minori San Giacomo della Marca e dell’amministrazione comunale di San Severino, una messa ha voluto ricordare padre Giuseppe Zampa, il “benefattore fra gli ultimi”, missionario per molti anni in Bolivia. La celebrazione è stata fortemente voluta per dare continuità all’evento del settembre dello scorso anno in cui si è festeggiato il 150° anniversario della nascita di padre Zampa, originario proprio ad Agello.

Ancora una volta si è voluta mettere in luce la figura di questo grandioso missionario e sacerdote partito dal convento di San Pacifico a soli 20 anni e arrivato in Bolivia a fondare le “Scuole di Cristo” con cui ha evangelizzato e scolarizzato i figli dei minatori di Potosì e le persone più disagiate laddove l’analfabetismo dilagava. Già a settembre si era voluta presentare questa figura al teatro Feronia tramite video, testimonianze e relazioni poi, ripercorrendo proprio i suoi luoghi natii di Agello e Castel San Pietro, era stata apposta anche una targa nei pressi della casa natale e una lapide commemorativa nella chiesa di Agello. Nella chiesina di Santa Maria, accolti dal diacono Giovanni Tarquini, padre Simone Giampieri, padre Ferdinando Campana e padre Luciano Genga hanno officiato la funzione religiosa alla presenza delle autorità comunali tra cui la sindaca Rosa Piermattei, la vice Vanna Bianconi, e il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata. A rappresentare la Comunanza di Castel San Pietro sono stati presenti il vice presidente, Pieralberto Zagaglini, e il consigliere segretario, Giuseppina Martini.

Inoltre da Lima, in Perù, la pronipote di padre Giuseppe Zampa ha inviato un manifesto con un messaggio per ricordare il 151esimo anniversario della nascita dello zio a dimostrazione del legame di amicizia che si è stabilito con la Comunanza, la città di San Severino e i frati minori, così come sono arrivati i saluti da parte dell’ambasciatrice dello Stato di Bolivia in Italia Sonia Silvia Brita Sandoval, che ha voluto così partecipare virtualmente alla ricorrenza. Per l’occasione dei 150 anni dalla sua nascita è stata redatta una pubblicazione a cura del Comune, della Comunanza di Castel San Pietro e della Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, proprio con l’obiettivo di non far perdere la memoria di un frate minore sacerdote che ha saputo incarnare e vivere lo spirito dell’evangelizzazione, dell’insegnamento e della difesa degli ultimi in terra di missione. Copia della stessa è disponibile presso la ProLoco di San Severino Marche o contattando la Comunanza di Castel San Pietro al numero di telefono 3384580122. Inoltre è disponibile, su richiesta alla Comunanza, una raccolta con i video integrali dell’evento dei tre giorni di settembre 2023. Il direttivo della Comunanza ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato all’evento.