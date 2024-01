L’asticella si alza ulteriormente nel calendario biancorosso di SuperLega. Domani (ore 18 con diretta VBTV e Radio Arancia), la Lube Civitanova farà visita alla Sir Susa Vim Perugia per la 3ª giornata di ritorno della Regular Season. In campo al PalaBarton di Pian di Massiano due rivali storiche al terzo incrocio stagionale dopo la finale di Supercoppa a Biella vinta dai Block Devils al tie break in rimonta e dopo il faccia a faccia in campionato all’Eurosuole Forum vinto dai cucinieri al fotofinish. Per il centrale transalpino Barthelemy Chinenyeze la trasferta perugina coinciderà con la centesima presenza nelle gare di Regular Season in Italia. In palio punti importanti per soddisfare l’ambizione dei due Club e per mettere benzina in corpo in vista dei prossimi impegni. A incitare i marchigiani saranno presenti oltre 100 tifosi Predators sugli spalti dell’impianto umbro.

Parla Ivan Zaytsev: «Non c’è una ricetta specifica per battere Perugia, ma esiste una ricetta per mettere in difficoltà qualsiasi rivale ed è giocare bene. La nostra priorità in questo momento è di esprimere la nostra miglior pallavolo, consapevoli del fatto che non ci stiamo ancora riuscendo. La squadra lavora con coesione per invertire la rotta e alzare il livello qualitativo per poi beneficiare di maggior sicurezze in partita. Di sicuro il match in Umbria sarà ricco di difficoltà, vista la caratura degli avversari. Questa sfida contro dei rivali storici, anche per la vicinanza geografica, va sfruttata per farci valere in un confronto di prestigio e acquisire una maggiore dose di fiducia in vista del cammino nel girone di ritorno».

«Le prime due partite di questa stagione contro Civitanova sono state due battaglie – dice coach Angelo Lorenzetti – Penso e spero che la terza di domenica sia in linea con le precedenti. Affrontiamo una squadra e una società con grande tradizione e grande mentalità, dobbiamo prepararci per cercare di stare in campo punto a punto e di sfruttare le occasioni quando e se ci saranno. La Lube è un avversario forte, profondo e creativo nelle soluzioni. È una caratteristica che gli ha consentito anche lo scorso anno di arrivare in fondo, una loro qualità che sappiamo di dover rispettare e con la quale ci vogliamo confrontare con grande aggressività per giocare una partita che sarà dura e che, come tutte le volte, vogliamo provare a vincere».