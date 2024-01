Dopo la sconfitta patita in Coppa Italia nella gara di martedì contro la OmiFer Palmi, la Volley Banca Macerata ha subito l’occasione di ripartire domenica alle 18.30, in programma la terza giornata di ritorno di A3 nella tana della QuantWare Napoli. Gli uomini di coach Castellano sono decisi a riscattarsi e mantenere il primo posto, mentre i campani cercano punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Napoli infatti occupa il 10° posto e viene da due lunghe partite, entrambe decise al tie-break: la vittoria a Marcianise e la sconfitta subita contro Fano.

Lo schiacciatore Lucho Zornetta commenta il momento della squadra dopo la gara di Coppa, «Ci aspettavamo una partita difficile contro Palmi, ma da parte nostra è mancata un po’ di attenzione. Volevamo qualificarci per le Fasi Finali di Coppa Italia, era una grande opportunità, in gare secche da tutto o niente vince chi commette meno errori: potevamo chiudere la partita prima del tie-break e anche nel finale di gara ci siamo lasciati sfuggire l’occasione. Ora però vogliamo riscattarci, già da mercoledì siamo tornati ad allenarci per raggiungere il prossimo obiettivo: chiudere la Regular Season al primo posto. La partita di domenica ci servirà a capire dove possiamo arrivare, ma sono sicuro che faremo una prestazione diversa da quella di Coppa. Conosciamo le qualità di Napoli e sappiamo che in casa sono particolarmente pericolosi; andremo a giocare in un palazzetto caldo ma nel corso della prima parte di stagione abbiamo dimostrato di poter vincere su ogni campo e di meritare la testa della classifica. Dobbiamo approcciarci alla gara con maggiore attenzione e giocare come sappiamo». La sfida tra QuantWare Napoli e Volley Banca Macerata sarà visibile domenica in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18,30.