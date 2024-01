«Ci lascia una gloria biancorossa». Con queste parole inizia la nota dell’Ancona in ricordo di Salvatore Mazzarano, morto a 58 anni.

Il presidente Tony Tiong e tutta la Us Ancona apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Salvatore Mazzarano, protagonista indiscusso della promozione in Serie A del 1991/92 – prosegue il club – . Leggenda dorica e coraggioso difensore, “Totò”, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni per il suo comportamento in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia.

Mazzarano ha giocato nell’Ancona dal 1991 al 1994, totalizzando 92 presenze e 1 un gol. Protagonista, insieme a mister Guerini e ai suoi compagni, anche per il cammino fatto in Coppa Italia con la conquista della finale persa poi con la Sampdoria. Mai ha fatto mancare passione, impegno e dedizione ai colori biancorossi. Il presidente Tiong, a nome di tutto il club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze». Nato a Massafra (Taranto) il 4 luglio del 1965, ha esordito proprio tra le file del club giallorosso per poi indossare le maglie di Fasano, Casarano, Taranto e Castrovillari. Mazzarano, che negli ultimi anni si era dedicato ai giovani calciatori, lascia la moglie Gianna e i tre figli Lucia, Fabiana e Luigi.