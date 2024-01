Tamponamento tra due auto lungo la superstrada, in direzione monti, a Tolentino (tratto chiuso tra gli svincoli est e sud). È successo intorno alle 17,20 di questo pomeriggio e sul posto per i soccorsi sono intervenuti vigili del fuoco e 118.

Una delle persone che era a bordo delle auto è rimasta ferita in modo lieve. L’incidente è avvenuto a Tolentino, prima di giungere allo svincolo per Tolentino sud.

In seguito all’impatto tra le vetture si sono formate code nella zona anche per la necessità di chiudere un tratto di strada (in direzione monti tra Tolentino Est e Sud) per consentire l’intervento dei soccorritori. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Camerino per occuparsi dei rilievi. In corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente.