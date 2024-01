Incidente in superstrada a Civitanova, all’altezza dell’uscita per l’autostrada. È successo intorno alle 19 quando due auto si sono scontrate lungo la carreggiata in direzione mare: una delle due, una Volkswagen Golf, è finita in testacoda fermandosi con il muso rivolto contro il senso di marcia.

L’altra vettura è riuscita a fermarsi poco più avanti su una piazzola di sosta. Illesi gli occupanti delle due vetture. In seguito all’incidente si sono formate code nel tratto con traffico rallentato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Civitanova per ricostruire la dinamica dell’incidente. In superstrada è arrivata anche un mezzo della Croce verde anche se nessuno ha avuto necessità di venire portato in ospedale.

Circa due ore prima di questo incidente, alle 17,20, se n’è verificato un altro a Tolentino, in direzione monti. Anche in quel caso coinvolte due vetture (si è trattato di un tamponamento) con una persona ferita in modo lieve. A causa dell’incidente il tratto tra Tolentino est e Tolentino sud è rimasto chiuso per circa un’ora.

