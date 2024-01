Due giorni favolosi, indimenticabili e forse nemmeno irripetibili quelli che hanno trascorso i baby calciatori della Maceratese, ospiti nientemeno che ad Appiano Gentile, nel quartier generale dell’Inter capolista.

I componenti dei collettivi biancorossi Under17, sia regionale che cadetta, hanno avuto il privilegio di conoscere e vivere da vicino il pianeta nerazzurro, nonché chiacchierare con un’icona del passato come Bergomi e incontrare il direttore sportivo Ausilio. Assieme ai ragazzi naturalmente c’erano i tecnici Petrini e Paesani, i responsabili del vivaio Morresi e Porro, il preparatore dei portieri Fabiani e gli accompagnatori Benigni, Tartuferi e Velaj. E come facilmente intuibile anche qualche genitore-tifoso.

Il primo giorno la nutrita delegazione ha scoperto Appiano Gentile, con il ds Ausilio a fare gli onori di casa. Una visita davvero completa, comprensiva anche della sala medica e del centro dati. Poi in serata la cena in compagnia di Bergomi, da calciatore terzino destro bandiera dell’Inter, campione del mondo con l’Italia nel 1982 e da anni commentatore su Sky. Il giorno seguente tour guidato allo stadio “Meazza” e nel pomeriggio le partite contro l’Under16 e l’Under17 al Centro sportivo Inter Academy. Nell’occasione sono state donate una maglia della Rata, dei vini locali e un tagliere a forma di regione Marche della Elga Design.

Una due giorni ricca, un regalo gigantesco che la Maceratese ha fatto ai suoi tesserati dal punto di vista tecnico, facendoli confrontare con i possibili protagonisti in serie A, ma ancor più per le emozioni che sono state vissute. Il responsabile del settore giovanile della Maceratese Paolo Morresi, racconta così la due giorni in Lombardia: «E’ stata un’esperienza bellissima e un privilegio per i ragazzi e per tutti quanti perchè abbiamo visto strutture all’avanguardia, curatissime, il top anche confrontandole con altre in giro per l’Italia. I ragazzi erano estasiati, elettrici tanto da ritrovarsi per la colazione un’ora prima. Ci ha stupito la totale disponibilità, Bergomi ad esempio è stato assai curioso, chiedeva, spingeva per confrontarci.

Il direttore Ausilio ci ha messo davvero a nostro agio. Ringraziamo l’Inter per l’ospitalità e il nostro presidente Crocioni che ha messo a disposizione le risorse per questa due giorni. A tal proposito ringraziamo anche chi ha contribuito come la Mar Sport di Montappone, azienda produttrice di merchandising promozionale. La visita ad Appiano Gentile rappresenta il punto più alto delle iniziative che in questi anni ci hanno visto andare a Roma o giocare tornei contro i pari età di squadre di serie A e serie B.

Aggiungo che in futuro speriamo di ripetere questa esperienza con l’Inter. Alla Maceratese è obiettivo ben preciso quello di far assaporare il calcio dei massimi livelli ai nostri tesserati, sia a chi diventerà effettivamente un calciatore, sia a chi smetterà e prenderà altre strade nella vita».