Juventus – Bologna,

Sacchi in difficoltà allo Stadium

SERIE A - L'arbitro di Appignano in confusione sull'episodio chiave, il contatto fra Soumaoro e Morata. Prestazione giudicata insufficiente dai tre quotidiani sportivi nazionali

17 Aprile 2022 - Ore 10:32 - caricamento letture

Gazzetta, Corriere e Tuttosport sono concordi: Juan Luca Sacchi insufficiente all’Allianz Stadium. L’arbitro di Appignano ieri sera ha diretto Juventus – Bologna, terminata 1 a 1 (Vlahovic salva in pieno recupero i bianconeri, passati in svantaggio dopo il gol di Arnautovic). Il 37enne fischietto della sezione di Macerata si è reso protagonista, in negativo, della serata torinese. Partita sotto controllo fino all’episodio chiave dell’81’, con i rossoblu ospiti avanti di misura. Contatto fra Morata e Soumaoro. Il difensore rossoblu atterra l’attaccante spagnolo, l’arbitro non fischia e Cuadrado prende la traversa. Poi interviene il Var Guida. Sacchi va a controllare e torna sui suoi passi: rosso a Soumaoro per aver interrotto una chiara occasione da gol, l’altro rossoblu Medel protesta troppo e rimedia due gialli nel giro di poco tempo (il Bologna chiude in nove).

Il quotidiano “rosa” mette in discussione non tanto la decisione («giusta in seguito al richiamo del Var») ma la gestione: «La sua incertezza nella comunicazione con i giocatori contribuisce a infiammare gli animi nel finale». Per il giornale di Torino è «incomprensibile» la decisione sul contatto Soumaoro – Morata. Eloquente il titolo (“Un Sacchi brutto”), spiegato nel sotto: «Juve in difficoltà, strappa il pari al Bologna nel recupero con Vlahovic. Fa discutere l’arbitraggio: rigore negato ai bianconeri, due espulsi fra gli emiliani». Secondo Tuttosport, l’episodio dell’81’ era nei sedici metri e dunque da massima punizione e non calcio piazzato dal limite. Resta “incerto” il Corriere dello Sport: «lo spagnolo sembra in area. La scelta lascia più di un dubbio perché si ha l’impressione che il contatto tra la gamba destra di Soumaoro e la sinistra di Morata avvenga giusto sulla linea dell‘area».

(Mi. Ca.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA