Dopo un percorso fantastico, che ha portato per la prima volta nella sua lunga storia sportiva la società di futsal del Gagliole alle fasi finali per il titolo di regina delle Marche del calcio a 5 al Pala Triccoli di Jesi, i galletti allenati da mister Rossini hanno vinto la Coppa Marche per le squadre di serie C battendo nettamente la Nuova Juventina Montegranaro, imponendosi per 11-4.

La società dell’alto maceratese gioca in C2 girone B dove è attualmente prima con sette punti di vantaggio sulla seconda avendo vinto tutte le partite sino ad ora disputate sia in coppa che in campionato e collezionato un solo pareggio fino ad ora in stagione. Nonostante militi in un campionato inferiore rispetto alle avversarie che ha incontrato durante le tre partite alle Finals Eight, senza decisamente soffrire di timori reverenziali, si è fatta strada nella competizione.

«Nei quarti di finali il Gagliole ha affrontato il Caselle, attualmente sesta nel campionato regionale a girone unico, dimostrando da subito di non essere venuto a Jesi per fare una gita di piacere, ma con la netta voglia di vincere la Coppa Marche affermandosi con un netto 6-2 grazie anche ad una straordinaria prestazione del bomber Marturano autore di ben quattro reti e di tutta la squadra rossoblu – si legge in una nota della società -. In semifinale Gagliole si è dovuta scontrare con la formazione di casa lo Jesi c/5, seconda attualmente in campionato di C1, che certamente aveva voglia di vincere davanti al numeroso pubblico di casa, ma la festa è stata per il Gagliole che dopo una partita combattuta e molto fisica ha vinto per 5-3.

Nella finale di domenica 7 gennaio, Gagliole affronta la Nuova Juventina, squadra molto solida e attualmente dominatrice del campionato di C1. Il risultato finale, un ampio e meritato 11-4, la dice lunga sulla portata dell’impresa della formazione rossoblu. Menzioni speciali per il portiere Federico Tamburrino, uno dei protagonisti della fase finale del torneo grazie ad interventi di grande pregio sfoggiando una sicurezza da veterano nonostante la giovane età, Largoni, Fernandez, Nicola Lo Giudice, il bomber Marturano, capocannoniere della competizione, Hamankwah Tettej e il capitano, Jeremia Occhiuzzo. Gioia infinita al triplice fischio per la società con tutti i suoi dirigenti che festeggia il risultato insieme ai suoi giocatori e al mister dell’impresa Rossini – conclude il club -. Moltissimi tifosi del Gagliole che durante tutte le tre gare hanno letteralmente trascinato la squadra al successo. Va ricordato che Gagliole è un piccolo Comune di poco più di 500 abitanti che ora vive una favola sportiva di dimensioni enormi, questo giustifica anche la presenza di tutta la Giunta guidata dal sindaco Botticelli al palazzetto di Jesi. Lacrime, sorrisi, spumante e coriandoli invadono il Pala Triccoli: Gagliole è la regina del Futsal delle Marche».