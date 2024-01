di Francesca Marsili

Una tolentinate protagonista del programma televisivo “Avanti un altro”. Si tratta della giovanissima Alessia Padella, che ha partecipato come concorrente al game show della tv condotto dall’istrionico presentatore Paolo Bonolis e dalla sua spalla fidata Luca Laurenti, su Canale 5. Bellissima, 22enne, laureata in Scienze dell’educazione e della formazione, appena seduta sullo sgabello ha esordito rivolgendosi a Bonolis con un nostrano «Ti saluta il mio ragazzo», innescando una serie di esilaranti battute tipiche del conduttore. Percorso netto della tolentinate alla prima serie di bizzarre domande su “Esperimenti e ricerche”, che hanno messo in luce la sua preparazione.

Ma la fortuna non è stata dalla sua nel secondo poker di assurdi quesiti dal titolo “Ti faccio le scarpe”: due errori l’hanno fatta tornare a casa a mani vuote. E’ caduta alla domanda su che tipo di calzature ha brevettato il designer britannico Wilcox: «Per ritornare a casa o camminare sulle acque?», le ha chiesto Bonolis. «Camminare sulle acque», ha risposto la giovane concorrente. «No – ha ribattuto Bonolis ironico come sempre – quelle le aveva brevettate un altro ma sono nelle segrete del Vaticano». Il secondo errore che le è costato l’abbandono del quiz show è arrivato sul modo per allargare le scarpe, e Alessia Padella è tornata a Tolentino con quello che più conta: il ricordo di un’esperienza divertente e il suo bellissimo sorriso.