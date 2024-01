di Andrea Cesca

Inizia nel peggiore dei modi il nuovo anno per l’Ancona. Allo stadio “Del Conero” nel primo impegno del girone di ritorno la Virtus Entella fa bottino pieno per il terzo anno consecutivo e fa sprofondare la squadra di Colavitto. Il gol che decide l’incontro è un autorete, di Pellizzari, al primo minuto del secondo tempo, il difensore nel tentativo di anticipare l’ex Faggioli manda la palla nella propria porta. Nonostante l’innesto di quattro nuovi giocatori l’Ancona non riesce a cambiare passo, la salvezza a questo punto diventa l’obiettivo principale.

La vittoria tarda da un mese e mezzo in casa Ancona, nelle ultime cinque partite sono arrivati soli due punti. La Virtus Entella poi è una bestia nera, la squadra ligure è tornata a casa con i tre punti nelle ultime due uscite allo stadio “Del Conero”. La società ha pensato bene di tornare sul mercato, negli ultimi giorni sono stati ufficializzati i tesseramenti di Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo. Il mercato dovrebbe riservare altre novità, soprattutto in uscita, contro i diavoli neri non ci sono Cioffi, Nador, Peli e Kristoffersen, sono invece recuperati Gatto e Paolucci che però vanno in panchina. Problemi in attacco per l’allenatore dei liguri Gallo che perde per guai fisici Santini e Clemenza, il terminale offensivo è l’ex Faggioli.

Piove allo stadio “Del Conero” ombrelli aperti in curva e gradinata, per il settore ospiti sono stati venduti sette biglietti. Colavitto piazza il difensore Cella a centrocampo, dei nuovi arrivati solo Giampaolo siede in panchina. La partita è bloccata e si accende negli ultimi minuti del primo tempo. Tolto un colpo di spalla di Mondonico debole e un tiro cross di Lipani alzato in corner da Perucchini bisogna aspettare il 42’ per vedere la prima vera palla gol: Tomaselli calcia ben con il sinistro, la palla colpisce la traversa, rimbalza sulla linea di porta ed esce. La reazione dell’Ancona è affidata ad un destro di Agyemang respinto da De Lucia, poi Moretti cade a terra dopo un contrasto con Manzi e reclama invano il penalty.

In avvio di ripresa arriva subito la doccia gelata, al primo minuto Zappella guadagna il fondo e crossa a centro area, Pellizzari nel tentativo di anticipare Faggioli beffa Perucchini e fa autogol, 0 a 1. L’Ancona accusa il colpo, al 52’ la Virtus Entella confeziona una doppia occasione, Energe salva sulla linea un colpo di testa di Faggioli poi Corbari accarezza il palo esterno. Spagnoli prova a impensierire De Lucia, ma la sua girata termina sul fondo, sotto la Curva Nord. Colavitto chiama tre cambi, entra anche Giampaolo, un sinistro basso di Saco al 77’ viene respinto da De Lucia. Nei minuti di recupero Vianni impegna a terra Perucchini. La Virtus Entella si difende con ordine e torna a casa con tre punti importanti in chiave playoff. Per l’Ancona è notte fonda, i biancorossi dovranno andare a fare punti a Gubbio domenica prossima per non precipitare in zona playout.

Il tabellino:

ANCONA (4-3-3): Perucchini 6; Clemente 6, Pellizzari 5,5 (17’ st Paolucci 5,5), Mondonico 5,5, Agyemang 5,5 (17’ st Martina 5,5); Saco 5,5, Cella 5,5, Prezioso 5,5 (37’ st Mattioli ng); Energe 5,5 (17’ st Giampaolo 5,5), Spagnoli 5,5, Moretti 5,5. A disp.: Vitali, Testagrossa, Gatto, Radicchio, Barnabà, Gavioli, Basso. All. Colavitto.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): De Lucia 6; Manzi 6, Bonini 6, Parodi 6; Zappella 6,5, Corbari 6, Petermann 6 (41’ st Matteazzi ng), Di Mario 6 (26’ st Sadiki ng); Lipani 6; Tomaselli 6,5 (26’ st Vianni ng), Faggioli 6 (48’ st Meazzi ng). A disp.: Paroni, Siaulys, Muller, Kontek, Valori, Reali, Banfi, Ghio. All. Gallo.

TERNA ARBITRALE: Fabrizio Pacella di Roma 2 (assistenti Taverna di Bergamo e Merciari di Rimini, quarto ufficiale Gavini di Aprilia).

RETI st. 1’ aut. Pellizzari

NOTE: spettatori 3.024 per un incasso di euro 14.028. Ammoniti Manzi, Cella, Vianni, Paolucci. Calci d’angolo 5 a 2. Recupero: 6’ (1’+5’).