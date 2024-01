«Prima di gridare al successo anticipato sarebbe anche cosa buona e giusta dare tempi certi alla realizzazione e non lasciare ancora una volta i cittadini nell’incertezza più totale». Così il Pd di Tolentino risponde al trionfalismo espresso da FdI sull’aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’ospedale San Salvatore.

«Dopo anni dalla realizzazione del progetto, durante la giunta Ceriscioli – dicono i dem – sembra che l’iter per la ricostruzione dell’ospedale di Tolentino prenda finalmente il via. Siamo sinceramente lieti di apprendere questa notizia e condividiamo l’importanza strategica di questa opera per tutto l’entroterra maceratese. Va però chiarito e precisato che quello che ora sbandierano come un successo della destra non è affatto cosi, è un fallimento totale. I ritardi nell’aggiudicazione del bando hanno causato innumerevoli danni, non solo perché ha significato voler rivedere a rialzo i costi di realizzazione del progetto dato l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma ha anche significato una carenza di un servizio essenziale per la città e il territorio che ha perdurato per anni con tutte le conseguenze negative che questo comporta come l’ulteriore spopolamento demografico».