Conto alla rovescia per il gran finale del ricchissimo programma di “Scopri, vivi, gusta il Natale a Camerino” fortemente voluto dall’amministrazione comunale e che sta coinvolgendo la città da inizio dicembre tra iniziative, luoghi magici e incantati, eventi, emozioni e degustazioni dei prodotti della tradizione.

È infatti arrivato il momento clou, ovvero la XXII Edizione della Festa del Torrone in programma oggi. Cambiano orario e location dell’evento, a causa delle avverse previsioni meteo: non si svolgerà più al Sottocorte Village ma all’Auditorium Benedetto XIII dalle 17 in poi. Spazio al taglio del tradizionale torrone camerinese di Casa Francucci, con degustazione per gli ospiti. La conduzione dell’evento è affidata a Marco Moscatelli. Annullati purtroppo, per l’impossibilità di tenere la manifestazione all’aperto, sia l’arrivo della Befana sia gli effetti speciali della parata visionaria “Wonderwalks”.

La Festa del Torrone anticiperà l’altro tradizionale appuntamento del 6 gennaio per Camerino: alle 18 sempre all’Auditorium Benedetto XIII, ecco il Concerto dell’Epifania eseguito dalla Banda Musicale “Città di Camerino” diretta dal Maestro Vincenzo Correnti.

Domani la festa di chiusura dei festeggiamenti natalizi: dalle 15.30, giochi e animazione saranno protagonisti al Vallicenter.