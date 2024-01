di Alessandra Pierini

Macerata si prepara per accogliere la Befana ma non si placa l’eco del Capodanno che ha richiamato in piazza nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio migliaia di persone. «Il Capodanno ci ha riempiti di orgoglio – esulta Riccardo sacchi, assessore ai grandi eventi del Comune di Macerata – abbiamo visto famiglie, bambine, giovani e meno giovani uniti in un unico grande abbraccio».

Il countdown a Macerata è iniziato già dalle 12 con i Capodanni del mondo festeggiati con lo specifico fuso orario in 15 locali della città. «Anche il Capodanno, come gli altri momenti del cartellone natalizio – continua Sacchi – ha visto una virtuosa collaborazione di pubblico e privato, da una parte il Comune e gli uffici, dall’altra le associazioni, le Pro loco e lo sponsor Mediolanum. Il tutto in una sinergia molto proficua che i maceratesi hanno apprezzato. Non solo. Macerata è finalmente entrata nei radar dell’intrattenimento e chi si sposta dall’entroterra la considera come tappa in cui divertirsi e passare la serata. Abbiamo visto migliaia di persone tra piazza della Libertà, corso della repubblica, via Gramsci e le altre vie del centro. Gente che ha riso e si è divertita in modo sano, senza eccessi, con sobrietà».

Il 6 gennaio sarà la volta di Miss Befana Special edition che chiuderà il ciclo delle festività natalizie. «In questo caso – precisa l’assessore – approfittando del fatto che l’Epifania sarà di sabato, abbiamo proposto un nuovo format, implementato con un concerto serale. Si inizierà quindi dal pomeriggio con la consueta discesa dalla torre, poi dopo cena i Super Sayan Cartoon Band ci porteranno nel fantastico mondo delle sigle dei cartoni animati per tutte le età. Ci aspettiamo una grande partecipazione».

La lunga giornata della Befana prenderà il via sabato 6 gennaio alle 16,30 in piazza della Libertà con l’arrivo della befana a cavallo e il giro con i pony di Passione equestre, poi la sfilata e l’elezione di Miss Befana 2024 e l’accompagnamento delle scuole di danza “A passo di danza” e “Oltakademy”. La discesa della befana dalla torre a cura dei vigili del fuoco di Macerata chiuderà il primo momento di festeggiamenti. Una breve pausa per gustare cocktail, aperitivi e piatti a tema proposti dai locali della città per poi tornare in piazza della Libertà dove si esibiranno i Super Sayan, una delle migliori cartoon band in Italia.

(foto Carlo Torresi)