Si barrica in casa e minaccia di sparare, poi esce con un coltello e cerca di colpire i carabinieri: disarmato e denunciato un 85enne. I fatti sono avvenuti la sera di giovedì a Treia (la notizia si è appresa oggi). Tutto è iniziato quando un equipaggio del 118 è intervenuto a casa di un 85enne per prestargli soccorso visto che i familiari erano preoccupati per le sue condizioni di salute psichica. L’uomo quando ha visto l’ambulanza si è barricato in casa e ha minacciato di sparare a chi si fosse avvicinato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. L’uomo aveva in casa un fucile, quindi i militari hanno messo in sicurezza la zona. Poi hanno cercato di convincere l’85enne ad uscire di casa. Niente da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Quando l’85enne si è distratto, i vigili hanno aperto una porta finestra della casa. Da quella finestra è uscito l’85enne brandendo un coltello e cercando di colpire i militari. I carabinieri lo hanno disarmato e immobilizzato. Poi, una volta che si sono resi conto che l’uomo non era nelle condizioni di fare del male a sé o a qualcuno lo hanno affidato al 118. L’anziano è stato portato all’ospedale di Macerata. I carabinieri sono poi entrati in casa e hanno verificato che il fucile era scarico. L’arma è stata sequestrata. L’anziano è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minaccia.