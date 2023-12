Pollenza piange Paolo Bordi, aveva 59 anni. E’ morto ieri pomeriggio nella sua abitazione, stava lottando da due anni contro un malattia. Lascia nel dolore la moglie Paola e i figli William e Miryam. Per 36 anni aveva lavorato in Poltrona Frau, come capo reparto ricopertura, e ad aprile era andato in pensione. Un altro lutto che colpisce la storica azienda di Tolentino, l’altro giorno è morto un suo ex collega di Poltrona Frau Giuseppe Montecchiari.

Grandissimo tifoso della Juventus e appassionato di Ferrari, per Bordi l’amicizia e il legame con i suoi colleghi era un valore fondamentale. Oggi il feretro sarà nella casa del commiato di Pollenza. Il funerale domani alle 9,30 nella chiesa di Passo di Treia, città di cui era originario.

(redazione CM)