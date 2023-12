Overtime valica i confini nazionali. Il festival della narrazione sportiva è approdato al Parlamento europeo di Bruxelles lo scorso 7 dicembre in occasione dell’Annual Gala Awards 2023, la consegna della bandiera ufficiale alle 48 amministrazioni che hanno ottenuto il titolo di Regione/Città/Comune europeo, americano o africano dello Sport 2024, nonché per i titoli di World/European/American Capital of Sport. Un’opportunità preziosa per far conoscere i contenuti e i valori del festival che si svolge dal 2012 a Macerata ad amministratori provenienti da ogni parte nel mondo nel contesto di una sede istituzionale così solenne e prestigiosa come l’Europarlamento.

In rappresentanza di tutta la famiglia di Overtime, il vicepresidente di Pindaro Eventi Angelo Spagnuolo e la responsabile della sezione cinema del festival Claudia Taurino hanno in particolare presentato l’edizione 2024 di Aiva (Aces International Video Awards), il video concorso internazionale dedicato a tutte le amministrazioni premiate o candidate ai titoli Aces nel mondo. La rassegna, la cui fase finale di premiazione nel 2023 si è svolta al teatro Lauro Rossi di Macerata, è nata da un’idea di Overtime e del presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli, crescendo molto nel corso degli anni, sia per numero di partecipanti che per la qualità dei video proposti. A Bruxelles è stato annunciato che sarà possibile partecipare all’Aces International Video Awards inviando il proprio video entro e non oltre il 31 luglio 2024, con un focus particolare sui temi della diffusione dei valori dello sport attraverso il linguaggio dei territori e dei suoi abitanti. Il vincitore verrà annunciato il 12 ottobre durante la 14° edizione di Overtime, che si terrà dal 9 al 13 ottobre 2024. I video, strumento promozionale e divulgativo essenziale a disposizione delle amministrazioni per rappresentare e raccontare quanto fanno quotidianamente per la promozione dello sport e dell’attività fisica nei loro territori, saranno giudicati non solo per la loro qualità tecnica ma anche per la rispondenza ai valori sociali, sportivi e inclusivi cari a Overtime e ad Aces. A conclusione dell’Annual Gala di Bruxelles c’è stata anche occasione per consegnare materialmente uno dei riconoscimenti dell’edizione 2023 di Aiva, il Premio Impatto emozionale, a tre amministratrici del Comune argentino di San Juan, impossibilitate a raggiungere Macerata lo scorso ottobre.

«Vetrina straordinaria quella del Parlamento europeo – afferma l’assessore allo sport Riccardo Sacchi – per poter mostrare, attraverso gli highlights di Aiva 2023, il forte sodalizio esistente tra Overtime, Aces e la città di Macerata. Siamo già tutti al lavoro per la prossima edizione, che continuerà a vedere il coinvolgimento del nostro territorio».

«L’occasione di farsi conoscere da una platea internazionale così qualificata all’interno del Parlamento europeo – dichiara Angelo Spagnuolo di Overtime– è l’ennesimo riconoscimento e motivo di grande orgoglio per un festival che passo dopo passo, anno dopo anno, sempre con garbo e senza mai strafare ha conquistato i cuori di tanti appassionati di sport e cultura, facendosi apprezzare a Macerata, nelle Marche, in Italia. E ora anche a Bruxelles».