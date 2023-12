Delegazione Unicam in Cina

Una delegazione dell’università di Camerino composta dal professor Renato De Leone, delegato del rettore per la Mobilità e cooperazione internazionale, dal professor Luciano Barboni, delegato del rettore per i Programmi di cooperazione e mobilità con Paesi extra-Europei e dalla dottoressa Marta Aurelli dell’ufficio Relazioni Internazionali, ha preso parte nei giorni scorsi ad una missione ufficiale in Cina per partecipare alla “First World Chinese Language Conference”, evento tenutosi a Pechino che ha avuto come tema “Chinese for the World, Openness into the Future” ed al quale hanno partecipato più di duemila rappresentanti di organizzazioni internazionali, università, istituti linguistici e culturali.

Nel corso del panel “Case Sharing of ChinesePlus Global Partner Annual Excellent Practice”, la delegazione ha illustrato il forte rapporto di collaborazione tra Unicam e la Jilin Agricultural University, ed ha anche spiegato come l’importanza strategica delle università partner cinesi sia alla base dell’interesse dell’ateneo di organizzare un corso di lingua cinese, sia per preparare i ragazzi alla mobilità in Cina sia per rendere lo staff Unicam più preparato ad accogliere gli studenti cinesi.

La delegazione Unicam ha potuto presenziare anche alla Global ChinesePlus Conference; ChinesePlus è la piattaforma sviluppata da più di 20 organizzazioni per sostituire i corsi di lingua cinese bloccati dalle restrizioni imposte dalla pandemia per poi raccogliere la sfida di adattare l’educazione linguistica agli avanzamenti tecnologici e alla digitalizzazione. Non è inoltre mancata l’occasione per incontrare la delegazione della Jilin Agricultural University, uno dei partner internazionali più importanti per l’ateneo camerte con il quale è attivo il corso di laurea in Biotechnology, parallelo a quello Unicam, ma tenuto in inglese interamente in Cina, e con l’opportunità di ottenere il doppio titolo.

Per consolidare le proficue collaborazioni tra Unicam e gli atenei cinesi, la dottoressa Yanting Zuo dell’Ufficio Relazioni internazionali dell’ateneo, nei giorni scorsi, ha invece coordinato la visita di una delegazione composta da 5 università della Provincia dello Henan che è stata accolta in ateneo dal rettore Graziano Leoni, dal prorettore vicario con delega all’Internazionalizzazione Emanuele Tondi, dal prorettore con delega alla Ricerca e trasferimento tecnologico Guido Favia e dal delegato alla Mobilità e cooperazione internazionale Renato De Leone. La delegazione cinese ha poi potuto visitare le strutture dell’ateneo, tra cui il ChIP.