Assegnato al presidente dell’Unione montana Marca di Camerino Alessandro Gentilucci, un importante riconoscimento da parte della Figest, l’associazione che promuove i giochi e gli sport tradizionali. La consegna è stata effettuata da Matteo Capeccia, presidente regionale della federazione, che ha portato anche i saluti del presidente nazionale Enzo Casadidio.

«In questi giorni – ha dichiarato Capeccia – si è tenuto al Lanciano Forum di Castelraimondo il campionato italiano assoluto di calcio balilla. Ma tutto è iniziato qui, a Pieve Torina, durante i campionati universitari tenutisi a giugno, quando con Gentilucci e Casadidio abbiamo pensato di portare nella nostra provincia il più importante torneo di questa disciplina a livello nazionale. Al Lanciano Forum erano presenti ben 250 atleti provenienti da 16 regioni italiane, a significare quanto il calcio balilla risulti ancora popolare e diffuso».

L’Unione Montana ha patrocinato l’iniziativa. «Sono onorato di questo riconoscimento – ha commentato Gentilucci – e soddisfatto per l’ottimo risultato ottenuto dagli organizzatori. Portare qui, per un fine settimana, tanti giocatori, significa che il nostro territorio è in grado di ospitare eventi e accogliere persone. Dobbiamo ricominciare a pensare che tutto ciò è possibile, e che lo sarà sempre di più, soprattutto in chiave turistica».