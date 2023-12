Il Donoma compie dieci anni e festeggia con un evento e una nuova inaugurazione: «E’ stata la discoteca della svolta, ha portato a Civitanova il turismo notturno alimentando un’economia fatta di locali e ristoranti». Nel 2013 Daniele Maria Angelini, oggi gestore della discoteca di via Mazzini, era lì a tagliare il nastro in veste di presidente del Consiglio comunale.

All’epoca mai avrebbe immaginato che a distanza di dieci anni sarebbe stato dall’altra parte del nastro come proprietario del club più rinomato della costa adriatica per l’intrattenimento invernale. Un anniversario da celebrare e quindi sabato 16 dicembre il Donoma festeggia e spegne 10 candeline con un nuovo taglio del nastro, auspicio dei prossimi 10 anni per il locale, e una maxi torta.

A scaldare la pista ci sarà Dj Ludwig dopo la spettacolare esibizione dello scorso anno torna con il suo stile inconfondibile per festeggiare il compleanno della disco. «Ho ritrovato una foto del 2013 in cui in rappresentanza dell’amministrazione comunale tagliavo il nastro assieme a Diana Zamfir e Stefano Longhi che gestivano il locale assieme con Aldo Ascani alla direzione artistica – racconta Angelini – dal 2021, dopo gli anni di stop per il Covid ho rilevato la gestione del Donoma per riportarlo a quegli antichi fasti.

Innegabilmente il Donoma e lo Shada hanno segnato un punto di svolta per la storia economica di Civitanova. Prima di loro non esisteva un turismo notturno dell’intrattenimento. E’ grazie all’intuizione dell’imprenditore Giorgio Longhi che rilevò lo Shada ex Mym sul lungomare prima e poi il Donoma con Stefano Longhi e Diana Zamfir che è maturato tutto un tessuto di locali e ristoranti che hanno raccolta un indotto generato dall’industria del divertimento che prosegue tutto oggi rendendo sempre più attrattiva Civitanova».

Angelini ricorda anche la storia della disco di via Mazzini, quando per tutti era il “cinema Adriatico”: «E’stato per anni un luogo di ritrovo e condivisione, come assessore alla cultura organizzai lì anche un incontro con mille studenti con il cardinal Ersilio Tonini che fu un successo. Poi all’inizio degli anni 2000 la chiusura del cinema e alcuni locali sorsero limitatamente alla parte che oggi è quella del ristorante del Donoma, il Taboo. Ma è grazie a chi mi ha preceduto che il Donoma è diventato quello che è oggi e che io ho intenzione di traghettare per il prossimo futuro».

Oltre alla festa di compleanno di sabato 16 dicembre il club si prepara anche alle serate delle festività in arrivo: sabato 23 arriva Diss Gacha, nome d’arte di Gabriele Pastero, giovane rapper classe 2001, originario della provincia di Torino. Tutte e 7 le tracce del suo ultimo EP hanno esordito in top 100 di Spotify, in particolare “Captato” è entrata al 36º posto della classifica italiana ed è rimasta nelle prime 50 posizioni per più di un mese. La notte di Natale, il 25 dicembre torna invece “Bello Figo” che chiamerà a raccolta i suoi “billoni” da tutte le Marche. Proseguono invece tutti i martedì gli appuntamenti con il martes calientes, in vista dell’ultima notte dell’anno con cenone e veglione targato Senorita.

