Gli ospiti della comunità San Claudio di Corridonia al lavoro nella Pregiata Forneria Petroselli di Monte San Giusto. E’ l’esperienza che è stata raccontata attraverso immagini, parole e dolci, sabato pomeriggio nei locali della comunità.

Albano, proprietario della Forneria, ha messo a disposizione della Comunità la propria professionalità e il proprio laboratorio accogliendo tutti i martedì pomeriggio alcuni ospiti che, insieme alle educatrici, si sono recati nel laboratorio per lavorare. La produzione si è centrata per ora sui pasticcini secchi poi venduti in negozio.

« Tanti sono i progetti in cantiere – fa sapere la comunità – che mettono sempre al centro attività inclusive. Un grazie speciale ad Albano e a tutti i suoi collaboratori che hanno creduto in noi. E un grazie non può mancare al Comune di Monte San Giusto, nella persona dell’ assessora Simona Scopetta e del sindaco Andrea Gentili sempre attenti a rispondere alle nostre richieste e sempre vicini ai loro cittadini e non solo».

La comunità San Claudio è un servizio di tipo residenziale dove si svolgono attività riabilitative e relazionali, con supporto psicologico.