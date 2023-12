La storica gelateria di Macerata ha da poco festeggiato i 38 anni di attività e non si ferma con le iniziative per regalare gioia a tutti i palati e fare un figurone durante le festività natalizie e del nuovo anno. «Siamo entrati nel periodo più magico e sicuramente goloso di tutti, così continuiamo con la promozione del Black Friday: tutti i venerdì fino al 26 gennaio una vaschetta di gelato da un chilo a 16 euro, due vaschette a 30 euro e 3 vaschette a 40 euro – spiega Barbara Trozzo, la titolare di Tutto Gelato -. Si potranno degustare i classici ma anche le novità create nel 2023, sempre utilizzando i migliori ingredienti che provengono per lo più da aziende agricole del territorio maceratese».

Immancabile l’offerta di dolci a tema natalizio, con tante decorazioni sfiziose. «Tornano i panettoni senza uvetta e canditi e i pandori farciti al gelato, con vari gusti, anche senza glutine e senza lattosio, tutti prenotabili entro il 20 dicembre e pronti da ritirare per gustarlo con parenti ed amici nelle giornate di festa – continua la titolare -. Come il gelato anche il panettone è assolutamente artigianale e l’impasto è creato appositamente per contendere la farcitura di gelato. Collaboriamo con Cappelletti di Tolentino e Mister Pane di Colbuccaro per offrire una vasta scelta ai nostri clienti. Saranno sempre disponibili gli altri dolci come le Stelle di Natale e i Tronchetti, realizzati con i pandori».

Un’attenzione particolare Tutto Gelato la dedica da tempo a chi soffre di intolleranze al glutine e al lattosio o per precise esigenze deve eliminare lo zucchero dalla propria dieta. «Grazie al feedback con i clienti abbiamo riscontrato la grande necessità di ampliare l’offerta dei gusti senza saccarosio, glutine o lattosio – conclude Trozzo -. Stiamo lavorando per ampliare la produzione di gelato senza saccarosio utilizzando la stevia, per la prossima stagione ci saranno delle novità».

Tutto Gelato soddisferà ogni palato nei seguenti orari di apertura: tutti i giorni dalle 7 alle 21 (eccetto i lunedì) e il sabato fino a mezzanotte; il 24 dicembre dalle 7 alle 20, il 25 dicembre dalle 7 alle 13 e dalle 17 alle 24, Santo Stefano dalle 9 alle 24; il 31 dicembre dalle 7 alle 19, il 1 e 6 gennaio dalle 7 alle 24.

E pensando al futuro prossimo, la storica gelateria apre la preselezione del nuovo personale per il 2024, se siete interessat∂ potete inviare il curriculum al numero Whatsapp 3757453810.

Tutto Gelato si trova in via Spalato 124 C-D a Macerata. Per informazioni si può contattare il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/tuttogelatomacerata)

(Articolo promoredazionale)