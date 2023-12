Un nuovo capitolo della storia di Edif quello che si è aperto lunedì scorso, quando l’azienda di Corridonia ha aperto il suo nuovo punto vendita a San Giovanni Teatino.

La novità della filiale abruzzese riguarda la termoidraulica e l’approccio focalizzato sull’integrazione delle tre specializzazioni dell’azienda: materiale elettrico, termoidraulica ed illuminazione. «È stato fatto un lavoro senza sosta per assicurare che tutto fosse perfetto: dalla selezione dei prodotti esposti alla pianificazione di ogni singolo dettaglio, ognuno di noi si è impegnato al massimo per far sì che tutto funzionasse al meglio e così è stato – fa sapere l’impresa – è stato un giorno vibrante, pieno di energia, sorrisi e qualche lacrima di gioia».

Più di 500 le persone, tra clienti, partner aziendali e membri della zona, che hanno visitato la nuova struttura, si sono congratulate con lo staff Edif e hanno visto le ultime novità di settore. Gli oltre 20 mila articoli presenti in magazzino fanno il resto. «Una garanzia, per l’installatore della zona, di una disponibilità di materiale e una varietà senza pari. Questa ampiezza di scelta, unita alla qualità del nostro servizio, ci permette di rispondere efficacemente e tempestivamente a qualsiasi richiesta. Essere il più grande partner per l’impiantistica non è solo una questione di dimensioni, ma è il risultato di impegno, anni di esperienza, profonda conoscenza del mercato e di costanti investimenti. Avere un unico interlocutore, che faccia da filo conduttore permette di ottenere consulenze e soluzioni integrate, garantendo l’ottimizzazione delle prestazioni, risparmio del tempo e una maggiore sostenibilità. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo dell’inaugurazione. Un ultimo grazie va alla famiglia Marigliano, in particolare al nostro amministratore delegato Giovanni Marigliano, al direttore generale Diego Gasparrini e al direttore commerciale Simone Giammaria. Questo evento segna l’inizio di un percorso entusiasmante e sempre in continua crescita. Guardiamo al futuro con determinazione e curiosità, consapevoli che solo comprendendo appieno le necessità dei nostri clienti possiamo assicurare il massimo livello di servizio».

