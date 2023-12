“Territori più inclusivi per il contrasto alla povertà”, convegno organizzato dalla Cisl al centro sociale “Monsignor Raffaele Vita”, a Corridonia, il 12 dicembre. L’evento rappresenta un’opportunità unica di condivisione di idee e strategie tra la Cisl e i rappresentanti istituzionali, operatori del sociale ed esperti del settore. Il convegno inizierà alle 15. Parteciperanno Antonella Garbuglia, presidente del Centro sociale, Rocco Gravina, responsabile Ast Macerata – Civitanova, che introdurrà i lavori e gli interventi, Giuliana Giampaoli, sindaco di Corridonia, don Fabio Moretti, presidente Caritas di Corridonia, Ninfa Contigiani, docente e ricercatrice di Unimc, Emanuela Ripari (Sicet Marche), Sara Michetti, dello staff Welfare Usr Cisl Marche e Roberta Carnevali, Inas Cisl Marche. Alle 17,15, Fabio Corradini dell’Alleanza contro la Povertà offrirà un contributo prezioso, seguito alle 17,30 dalle riflessioni sulle prospettive e le azioni della Cisl Marche per le persone e i territori di Sauro Rossi, segretario regionale Cisl Marche che concluderà i lavori. La giornata si concluderà con l’inaugurazione della sede Cisl di Corridonia in via Giacomo Matteotti, alle 18,10.