La festa dei 50enni di Corridonia

Grande festa per i 50enni di Corridonia. Una settantina i partecipanti alla serata che si è svolta alla Tenute Murola di Urbisaglia, allietata da balli, musica e giochi in cui i nati nel 1973 si sono ritrovati per trascorrere cena e dopo cena sino a tarda notte all’insegna della convivialità, dell’allegria e dei ricordi di aneddoti ed emozioni.

«Questa è la seconda volta che ci ritroviamo a distanza di 10 anni – dicono gli organizzatori – ci siamo riproposti di ritrovarci tra cinque anni perché il tempo passa troppo velocemente ed una serata del genere non può aspettare altri dieci anni. Quindi il prossimo appuntamento sarà per il primo sabato di dicembre del 2028».