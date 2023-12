Segnali luminosi per avvertire della presenza di attraversamenti pedonali. A Matelica sono stati installati in questi giorni, in viale Martiri della Libertà all’altezza dei giardini pubblici Baden Powell e in via Circonvallazione. Sono luci di segnalazione disposte a ridosso di due passaggi pedonali. I lavori sono stati effettuati con fondi comunali. «Due interventi fortemente voluti per aumentare la sicurezza dei pedoni che erano anche stati richiesti dai comitati di quartiere interessati – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Viabilità Denis Cingolani – si tratta di due installazioni che vanno ad aumentare la visibilità dei passaggi pedonali, onde evitare incidenti e ricordando comunque che all’interno del centro abitato bisogna prestare massima attenzione all’altezza delle strisce pedonali».