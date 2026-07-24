Tre serate all’insegna della musica dal vivo, del buon cibo e della convivialità: dal stasera a domenica Casette Verdini a Pollenza ospiterà “Beer, music, e food”.

La manifestazione prenderà il via oggi con l’energia travolgente dei Forever 90, che faranno rivivere al pubblico i più grandi successi degli anni Novanta in uno spettacolo ricco di ritmo e nostalgia.

Domani sarà la volta dei Jolly Blu, apprezzata cover band dedicata agli 883 e a Max Pezzali, pronta a far cantare il pubblico con i brani che hanno segnato un’intera generazione.

La rassegna si concluderà domenica con l’esibizione della Believers Band, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale tra blues, soul e funk.

Ad accompagnare ogni appuntamento musicale saranno gli stand gastronomici, aperti tutte le sere, dove sarà possibile gustare specialità locali, street food e naturalmente un’ampia selezione di birre.