Si era presentato al Commissariato di Jesi per sporgere denuncia dopo esser caduto in una truffa sul web avvenuta alla fine dello scorso settembre.

Tutto era iniziato quando il giovane, un 24enne di San Severino, aveva notato sul sito Subito.it, l’annuncio di una consolle Pioneer al prezzo di 1.900 euro, oltre alle spese di spedizione.

Immediatamente ha proceduto al pagamento utilizzando il servizio dedicato presente sul sito, con addebito sulla propria carta Postepay Evolution, ricevendo successivamente una telefonata da una persona presentatasi come addetto al servizio clienti del portale Subito.it, che gli ha chiesto di confermargli il suo indirizzo per la spedizione e, per terminare la procedura, anche il codice Otp che aveva ricevuto simultaneamente nella sua mail.

Successivamente, effettuate tutte le operazioni richieste, il 24enne si è però accorto che sul sito non vi era alcuna voce che desse conferma dell’avvenuto acquisto, capendo dunque di essere stato truffato.

Le indagini sono state portate avanti dai poliziotti di Jesi che, successivamente, hanno verificato come l’intestatario del conto sul quale era stata accreditata la somma di denaro, appartenesse a una 29enne romana residente in provincia di Latina, mentre il numero di telefono era di una 57enne bergamasca. Le due donne, identificate dalla polizia dopo poco più di un mese di indagini e verifiche, sono state denunciate per truffa in concorso.