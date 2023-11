Grosso ramo gli crolla in testa: grave un operaio. Incidente sul lavoro stamattina a San Severino. Un 63enne, originario di Cingoli e dipendente di una ditta, era impegnato con una squadra nella pulitura degli argini del fiume Potenza, in prossimità della chiesa di Sant’Eustachio, verso Castelraimondo. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, proprio mentre stava tagliando un albero, questo è finito sopra un altro albero, un grosso ramo si è spezzato e gli è crollato in testa.

Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco, carabinieri e ispettori dello Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast. L’uomo è stato intubato sul posto ed è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 63enne è stato così trasferito all’ospedale Torrette di Ancona con un grave trauma cranico. Secondo i primi accertamenti non indossava il caschetto di protezione. Sono in corso gli accertamenti dello Spsal per verificare il rispetto di tutte le misure di sicurezza.

(ultimo aggiornamento alle 10,50)