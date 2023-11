Domani al Castello di Serralta sarà celebrata la Giornata del ringraziamento. Organizzata dal comitato di frazione, la festa sarà salutata, a partire dalle 10, con una messa e, a seguire, con la benedizione dei trattori e dei prodotti della terra. Seguiranno un aperitivo e un momento conviviale aperto a tutti.

La Giornata del ringraziamento è una tradizione nelle nostre campagne settempedane. Si celebra tra la festa di San Martino, l’11 novembre, e quella di Sant’Antonio, il 17 gennaio, e serve per dire grazie per i buoni frutti della terra. Dal 1973, con la pubblicazione del documento pastorale “La Chiesa e il mondo rurale italiano”, i vescovi italiani hanno assunto questa giornata come occasione opportuna di riflessione ed evangelizzazione. Sulla scia del grande evento del Giubileo del mondo agricolo, nel 2000, questa giornata ha assunto un’importanza ancora maggiore.