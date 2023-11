Torna con una nuova edizione il master universitario di primo livello in “Wine Export Management”. Il corso post laurea, organizzato dall’Università di Camerino in collaborazione con il Comune di Matelica, forma professionisti esperti nel marketing, nel sensory and consumer behaviour e nel wine business, che sappiano applicare sistemi di regole cogenti e volontarie nei mercati di riferimento.

«Il master in Wine Export Management – si legge in una nota – ha una dimensione internazionale grazie al coinvolgimento di prestigiosi docenti provenienti dal mondo accademico, produttivo, della distribuzione organizzata e della certificazione. I corsisti potranno migliorare ed accrescere le proprie conoscenze e competenze giuridiche, di management, marketing e comunicazione, internazionalizzazione e conoscenza del prodotto nel contesto economico globale».

Le iscrizioni al master sono aperte fino al 29 dicembre 2023. Il Comune di Matelica erogherà ben 16 borse di studio che prevedono un rimborso del 50% del costo dell’iscrizione per gli iscritti che concluderanno positivamente il ciclo di studi. L’individuazione dei 16 nominativi avverrà in base al voto finale e alla valutazione dell’elaborato che la commissione attribuirà nella seduta di Diploma di Master. «Siamo felici di annunciare una nuova edizione del master in Wine Export Managament – afferma il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Denis Cingolani – grazie ad Unicam nella nostra città abbiamo l’opportunità di poter formare giovani laureati che vogliono intraprendere questa carriera nel mondo del vino. Con questo master verranno formate figure professionali che poi potranno essere a disposizione delle aziende vitivinicole della zona in un momento di forte espansione sul mercato nazionale ed estero del nostro Verdicchio di Matelica».