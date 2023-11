Scontro tra un’auto e un motorino a Matelica, un 17enne trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. E’ successo intorno alle 17 di oggi pomeriggio in via Manozzini. Lì si sono scontrati un’auto e il motorino su cui viaggiava il 17enne. Il minore è stato soccorso dal 118. Vista la dinamica di quanto accaduto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato poi trasportato a Torrette. Il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto per svolgere gli accertamenti dell’incidente e ricostruire dinamica e definire responsabilità sono intervenuti i carabinieri.

(redazione CM)