L’assessore allo Sport del Comune di Macerata Riccardo Sacchi ha visitato la nuova palestra IV Novembre assegnata alla Macerata Scherma, accolto dal presidente della società Alberto Affede, dai consiglieri Claudia De Nobili e Giuseppe Carnevali, dalla maestra Carola Cicconetti e dallo staff tecnico dell’associazione.

«Durante la visita il presidente Affede ha mostrato all’assessore Sacchi l’allestimento effettuato per rendere idonei gli spazi alle lezioni di scherma, le attrezzature che l’associazione ha portato nella palestra che ora può disporre di sei pedane per gli assalti, più un’area dedicata alla preparazione fisica – si legge in una nota della società -. La visita è avvenuta al termine degli allenamenti dei ragazzi under 14 che si sono poi intrattenuti con l’assessore Sacchi per raccontare le loro esperienze schermistiche e per una foto ricordo.

L’assessore Sacchi ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro che la Macerata Scherma sta svolgendo che favorisce la crescita di questa disciplina nella provincia – conclude la società -. Ha ricevuto il ringraziamento del direttivo dell’associazione per il sostegno dato e per aver messo a disposizione una sede idonea anche allo sport paraolimpico. La Macerata Scherma è infatti già attiva con un corso per atleti non vedenti. L’auspicio è ora che nuovi giovani siano attratti dalla possibilità di corsi di fioretto e di spada in una sede più facilmente raggiungibile e più adatta alle caratteristiche della scherma».