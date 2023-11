di Mauro Giustozzi

Riscatto doveva essere e riscatto è stato per una Lube ancora sotto l’effetto del pesante ko di Milano. Contro Catania la squadra di Blengini non ha brillato, ha alternato il suo gioco ma ha saputo tenere botta nei momenti lunghi di equilibrio dei primi due set, spuntandola grazie alla superiorità tecnica dei suoi elementi.

Contro una Catania che non ha affatto sfigurato, soprattutto in difesa, che ha saputo tenere in equilibrio la sfida almeno per metà dei tre set, ma che ha pagato anche i suoi errori nelle fasi cruciali della partita. Muro e attacco biancorosso alla lunga hanno fatto la differenza: trascinata dall’opposto Lagumdzija (mvp e top scorer con 15 punti) Civitanova ha avuto buone risposte anche da Chinenyeze (10 e 69% in attacco), da un Anzani che ha giocato l’intera partita oltre che da un Bottolo subentrato nel terzo set e decisivo per rimontare l’iniziale vantaggio avversario con 4 punti e 60% firmato nello scampolo di gara disputato.

Si affrontano due squadre alla ricerca ancora del migliore assetto e di una continuità di risultati finora mancata in questo scorcio iniziale di stagione. Lube e Farmitalia reduce da due cocenti sconfitte in campionato che non permette di fare ulteriori passi falsi, in particolare per i vice campioni d’Italia al cospetto della matricola Catania. Che si presenta a Civitanova senza uno degli uomini di punta, lo schiacciatore iraniano Javad Manavi alle prese con un infortunio al ginocchio nell’ultima gara di campionato e neppure salito nelle Marche. Un’assenza pesante per i siciliani nelle cui fila milita l’ex Randazzo. Dal canto suo Chicco Blengini vuole dalla sua squadra un pronto riscatto per cancellare l’opaca prova offerta a Milano.

Civitanova si affida al sestetto con Anzani che gioca la prima da titolare in coppia con Chinenyeze poi l diagonale De Cecco-Lagumdzija, gli schiacciatori Zaytsev-Nikolov e Balaso libero. Avvio di gara con diversi errori gratuiti in attacco sui due fronti: Nikolov e due errori pesanti di Buchegger scavano l’8-5 Lube che costringe il tecnico siciliano a chiamare il primo time out. Lagumdzija attacca allungando il punteggio per i marchigiani che però subiscono la reazione ospite con un break di 3-0 che riporta in scia Catania che non molla nulla e ottiene con Randazzo il punto del 13-13. L’attacco di Lagumdzija ed ancora un paio di errori Farmitalia consentono a Civitanova di riallungare nel punteggio: ma come accaduto in precedenza Civitanova non approfitta del vantaggio e sulla battuta di Orduna i siciliani piazzano un altro break pesante (4-0) che riporta in perfetto equilibrio il set per un inatteso finale in volata.

Deciso dai colpi dello Zar e di Nikolov che tolgono le castagne dal fuoco ad una Lube intermittente in questo primo parziale. Farmitalia che non accusa affatto il colpo e continua a giocare senza timore di fronte ai più blasonati avversari anche in avvio del secondo parziale che si gioca palla su palla (9-9). Sfida che continua ad offrire molti errori che abbassano il livello dello spettacolo in campo. Lube a sprazzi, Catania che resta attaccata al parziale che è in fotocopia rispetto al primo (15-15). Così il break (19-17) arriva più per il doppio errore di Catania che per i meriti di Civitanova. Ci pensa poi un doppio attacco di Lagumdzija a spianare il set per una Civitanova che dopo aver sentito il fiato sul collo degli avversari si regala un finale in discesa per il 2-0.

Nel terzo Catania piazza un tremendo 1-5 che costringe Blengini al time out. Il servizio di Orduna rilancia ancora i suoi sul 4-7 e allora dentro Bottolo per Zaytsev: l’inseguimento Lube si completa col muro proprio del giovane schiacciatore che firma subito dopo anche il punto che vale il sorpasso (12-11). L’inerzia della partita passa nella metà campo biancorossa quando Anzani firma l’ace che vale il 14-11: stavolta Catania non reagisce più si consegna ad una Lube che dopo avere iniziato malissimo questo terzo set lo va a chiudere in scioltezza conquistando tre punti che sono ossigeno per la sua classifica. Lube attesa domenica dalla trasferta di Modena contro la squadra dell’ex Juantorena.

Il tabellino:

CIVITANOVA – CATANIA 3-0 (25-22, 25-19, 25-16)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 4, De Cecco 2, Zaytsev 6, Chinenyeze 10, Lagumdzija 15, Nikolov 11; Balaso (L), Motzo1, Bottolo 4. NE.: Yant, Diamantini, Thelle, Larizza, Bisotto (L). All. Blengini.

FARMITALIA CATANIA: Basic 8, Masulovic 6, Buchegger 10, Randazzo 10, Tondo 1, Orduna 2; Cavaccini (L), Frumuselu, Bossi 1, Baldi, Zappoli. NE.: Pierri (L), Santambrogio. All. Douglas Silva.

ARBITRI: Carcione e Brancati.

NOTE: spettatori 1671, incasso di 18580 euro. Durata set: 29’, 26’, 24’, totale 79’. Civitanova: battute sbagliate 10, vincenti 3, muri 12, errori 19. Catania: bs. 9, v. 3, m. 5, e. 22.