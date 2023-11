Le formazioni Allievi e Giovanissimi della Maceratese qualificate alla fase regionale con sole vittorie e ben 2 turni di anticipo. «È il segnale che si sta lavorando bene e la direzione è quella giusta – si legge in una nota della società -. Gli Allievi nel girone 13 provinciale hanno fatto su 7 su 7, con 52 gol fatti e appena 9 subiti. I Giovanissimi nel raggruppamento provinciale 16 hanno vinto lo stesso numero di partite, addirittura non subendo nemmeno una rete ed hanno già segnato 97 gol. Il responsabile del vivaio biancorosso Paolo Morresi traccia un primo bilancio stagionale: «Finora non posso che considerarlo estremamente positivo, non mi aspettavo la qualificazione con questo anticipo. I risultati raggiunti confermano la validità delle scelte fatte in estate relativamente alla qualità dello staff e ai metodi di allenamento. Non sono molti i club che possono vantare nel settore giovanile 3 preparatori dei portieri e 2 preparatori atletici».

Caratteristiche delle due formazioni? «Adriano Petrini con gli Allievi ha plasmato una squadra che ama giocare e la palla vuole sempre averla piuttosto che rincorrerla. Il gruppo dei Giovanissimi che alleno punta ugualmente a fare sempre la partita. Con onestà debbo dire però che siamo capitati in un girone alla portata e quindi siamo ancora alla ricerca di noi stessi». Prossimi step? «Ora dovremmo alzare l’asticella perché quest’anno la fase regionale sarà più impegnativa rispetto al passato. L’auspicio è di poterla giocare al Campo dei Pini dove finora ci siamo solo allenati e soprattutto continuare a formare nel modo migliore i nostri ragazzi a livello di tecnica, affinché possano calcare un giorno palcoscenici prestigiosi».